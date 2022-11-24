«Если не привлечь федеральное софинансирование, придётся рассчитывать только на свои силы и строить за свой счёт, но в текущей экономической обстановке это фактически невозможно». Туристическому кластеру «Гора Белая» под Нижним Тагилом значительно урезали бюджет 

На развитие туристического кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом в 2023 году региональные власти согласно проекту бюджета Свердловской области намерены выделить всего 1 млн рублей. Финансирование на будущие годы пока не предусмотрено. Окончательный вариант главного финансового документа региона ещё должен пройти корректировку и обсуждение в Законодательном собрании Свердловской области.

В 2022 году вместо запрашиваемых 1,38 млрд рублей туркластер получил 83 млн рублей. На 2023 год ТК «Гора Белая» запросил из бюджета 1,4 млрд рублей. По словам представителя туркластера, деньги необходимы на подготовительные и проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения для строительства канатных дорог и трасс, системы снегообразования, инженерных сетей, парковок и проездов для горнолыжной деревни и другое.

«Одно из последствий непредоставления финансирования — отсутствие инвестиций в регион. Выход инвесторов всех уровней из всех указанных проектов. Отказ “Туризм.РФ” и прочих институтов развития от дальнейшей работы со Свердловской областью. Отсутствие новых рабочих мест и бюджетных эффектов. Кроме того, без финансовой поддержки региона в виде региональной субсидии на проектирование инженерной инфраструктуры Свердловская область не сможет подать заявку на федеральное софинансирование туристических проектов. Если говорить про людей, то свердловчане и наши ближайшие соседи из регионов останутся без всесезонного курорта европейского уровня, где можно было бы классно проводить время всей семьёй», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области.

Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» (АНО УК ТРК СО) Леонид Гункевич пояснил АН «Между строк», что для реализации проекта необходимо объединение ресурсов — федерального, областного бюджета и частных инвестиций.

«Мы знаем, что только такой подход работает. Посмотрите на Алтае: в рамках ГЧП уже реализуется горнолыжный комплекс “Манжерок”, подана заявка на софинансирование из федерального бюджета. Недавно Газпромбанк и AZIMUT Hotels подписали концессионное соглашение с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа о проектировании, строительстве и эксплуатации инфраструктуры горного туристического комплекса “Рай-Из” на Полярном Урале. По всей России строится одновременно около 70 канатных дорог для разных горнолыжных комплексов. И строят их в консорциуме бизнеса и власти», — говорит Леонид Гункевич.

Как рассказали в управляющей компании, был принят нацпроект по туризму и госпрограмма (постановление правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие туризма”»), которая подразумевает, что если регион решил реализовать масштабный инфраструктурный проект вроде туркластера размером с Люксембург, способный принести внушительные социально-экономические эффекты для территории, бизнеса, государства и местных жителей, то этому региону нужно помочь и софинансировать за счёт федеральных ассигнований расходы на создание инфраструктуры. Тогда же был сформирован порядок финансирования, который нужно соблюдать, чтобы получить федеральные деньги.

«Есть сроки, есть список документов, которые необходимы для подачи регионом заявки на федеральное софинансирование. И есть дедлайн — это срок государственной программы и доведенных лимитов. Этот срок — 2024 год. Проектирование и внесение изменений в нормативно-правовые акты по проекту курорта должны произойти до апреля — августа 2023 года, в это же время должна быть подана заявка от региона. После этого пройдёт отбор, по итогам которого мы узнаем, какую сумму нам одобрила Федерация в качестве субсидии на строительство курорта. В этих условиях реализуем проект. Дело за малым: чтобы пройти этот отбор по каждому заявленному проекту, нужно в региональной программе предусмотреть софинансирование всего, что хотим получить (должны появиться конкретные строчки с конкретными суммами в региональных нормативных актах). Подать заявку с документами по проекту, в том числе паспорт, согласованный с “Туризм.РФ”, проектно-сметную документацию и концессионное соглашение. Если этого не сделать, то, по сути, придётся остаться без федеральной поддержки, а значит, рассчитывать только на свои силы и строить за свой счёт, то есть за счет региона. В текущей экономической обстановке это фактически невозможно», — подытожил Гункевич.

По мнению представителя туркластера, чтобы в Свердловской области наконец появился межрегиональный курорт по международным стандартам, региону необходимо завершить проектирование горнолыжной, инженерной и обеспечивающей инфраструктуры ГЛК «Гора Белая». Сформировать проектно-сметную документацию и пройти госэкспертизу. Для этого необходимо 886 млн рублей: на подготовительные и проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения для строительства канатных дорог и трасс, системы снегообразования, инженерных сетей, парковок и проездов для горнолыжной деревни (шесть гостиниц). Помимо этого, 324 млн рублей нужно на строительство водозаборного узла, сетей и проездов на западном склоне близ ГЛК «Гора Белая» для малоэтажных коллективных средств размещения, аренду земельных участков, обустройство и содержание туристских троп и зон отдыха. Есть ещё расходы на развитие связанного с горой Белой якоря — ТРК «Река Чусовая», а также кластера ТРК «Большая Сысерть»: разработка концепции и мастер-планов, сбор данных для мастер-планирования совместно с «Туризм.РФ», обустройство троп, базовой туристической инфраструктуры, оформление земли, обеспечение деятельности АНО УК ТРК и привлечение инвесторов.

Общий бюджет проектов развития ТРК «Гора Белая», ТРК «Большая Сысерть», межрегионального всесезонного экомаршрута «Река Чусовая» на 2023 год составляет 1,48 млрд рублей.

Представители АНО УК ТРК СО заявляют, что финансирование этих этапов позволит построить горнолыжный курорт на принципах государственно-частного партнёрства с привлечением 12 млрд рублей частных инвестиций, при этом плата концедента (вложения от региона) может субсидироваться через получение федерального финансирования в рамках госпрограммы. Также планируется привлечь 6,9 млрд рублей частных инвестиций на строительство шести гостиниц и 1,4 млрд рублей федеральных субсидий на строительство инженерной инфраструктуры курорта.

Напомним, анонсировал проект туркластера «Гора Белая» как место притяжения для туристов со всей России губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ещё в 2018 году. Инициативу активно поддержал первый губернатор Эдуард Россель. За это время в туристический кластер на базе горнолыжного комплекса «Гора Белая» свердловские власти вложили почти 500 млн рублей в виде субсидий УК ТРК «Гора Белая» и УК ТРК СО.

Первоначально общая стоимость проекта оценивалась в 45 млрд рублей, из которых 15 млрд должны были привлечь из средств бюджета. На территории горнолыжного комплекса планировалось построить 37 новых трасс и 200 объектов индустрии туристического сервиса и развлечений. Кроме того, в 15 посёлках близ горы должны были появиться визит-центры, кафе и рестораны, гостиницы, беседки. По планам к 2028 году турпоток мог увеличиться с 300 тысяч туристов до 1,5 млн в год. Но на данный момент на «Горе Белой» никаких строительных работ так и не началось.

Осенью 2022 года Счётная палата Свердловской области провела проверку отчётов генерального директора туркластера Леонида Гункевича и выявила много неточностей. Данные в отчётах о работе резидентов по созданным рабочим местам и уплаченным налогам отличаются от данных ИФНС. В силу отсутствия методики расчёта показателя по турпотоку он определялся на основании данных резидентов об оказанных услугах, так же определялись объёмы вложенных инвестиций (без дополнительного документального подтверждения). Соответствующие документы Счётная палата направила губернатору и прокурору Свердловской области.

По объёмам финансирования за 2018–2019 годы согласно концепции ТРК «Гора Белая» капитальные вложения за счёт государственных средств должны были составить 5330,6 млн рублей. Из них субсидия АНО УК ТРК СО за указанный период по направлению «развитие территории» составила 234,7 млн рублей, то есть 4,4% от планового финансирования капитальных вложений (в целом проект профинансирован к 31 декабря 2021 года на 3% от плановых 15 млрд рублей).

В пресс-службе туркластера, поясняют, что, если проект строительства профинансирован на 4,4%, это не означает, что он может быть спроектирован и построен на 4,4%, а предполагает совсем иные мероприятия. Например, вместо строительства дорог и коммуникаций в определённый период на выделенные средства можно только обустроить тропы и начать проектно-изыскательские работы.