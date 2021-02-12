Власти Свердловской области не согласовали КПРФ митинги 23 февраля

Свердловские власти запретили КПРФ проводить запланированные на 23 февраля митинги в большинстве городов региона, ответ Министерства общественной безопасности опубликовал в соцсети «ВКонтакте» глава регионального отделения партии Александр Ивачёв.

В документе указано, что отказ властей связан с пандемией коронавируса — министерство ссылается на указ президента от 2 апреля 2020 года о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19 и указ губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности в регионе.

«Министерство не может согласовать вам проведение 23 февраля 2021 года публичного мероприятия в форме митинга в целях защиты участников публичного мероприятия, а также иных лиц, которые пожелают к ним присоединиться, от новой коронавирусной инфекции и недопущения их заражения», — говорится в ответе МОБ.

Также отмечается, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации организатор митинга не сможет обеспечить безопасность участников митинга и всех, кто к нему присоединится.

«Учитывая вышеизложенное, проведение заявленного вами публичного мероприятия министерство считает крайне несвоевременным и нелецелесообразным», — резюмируют в ведомстве.

В то же время в министерстве уточняют, что речь идёт не об отказе в проведении публичного мероприятия — организаторам предложили изменить дату митинга и провести его, когда это позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.

23 февраля в Екатеринбурге КПРФ планировала двухчасовой митинг на площади Коммунаров, возле Вечного огня. В заявке на проведение акции было указано до 50 участников. По словам Александра Ивачёва, митинг планировалось посвятить широкому кругу проблем социально-экономического характера. Сейчас будет обсуждаться вопрос, в какой форме можно провести акцию, чтобы не нарушить законодательство. Возможно, это будет встреча с представителями властей или депутатами.