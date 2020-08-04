Власти Свердловской области назвали сроки начала вакцинации жителей региона от коронавируса

Вакцинация жителей Свердловской области от коронавирусной инфекции может начаться уже в октябре 2020 года, заявил на заседании Заксобрания региона заместитель губернатора Павел Креков. По его словам, в качестве одной из площадок для производства одного из вариантов вакцины рассматривается Новоуральск, где расположен завод «Медсинтез». Креков также призвал жителей региона и депутатов, перед которыми он выступал, ставить вакцину от гриппа — по его словам, одновременное заболевание коронавирусной инфекцией и гриппом или ОРВИ во время эпидемии будет являться «огромной угрозой для здоровья, связанной в том числе с летальностью».

Он отметил, что правительство Свердловской области собирается вакцинировать от гриппа 75% населения региона.

«Мы видим снижение заболеваемости по больницам, по загрузке скорой помощи. Снижается процент больных пневмонией, ОРВИ. Но это зыбкое снижение, если народ пойдёт на пляжи, на площади или на салюты, риски не исчезли. Второй волны, я думаю, не будет, потому что не закончится первая. Я согласен с мэром Москвы, что до массовой вакцинации будем мы колебаться. Мне трудно сказать, какой у нас будет порог. До вакцинации какое-то число случаев будет хотя бы благодаря приезжим. Любой борт из Таджикистана — пять-шесть случаев — это гарантия. До нуля [новых случаев коронавируса в сутки] мы не дойдём, несколько десятков случаев будет фиксироваться, наверное, до этой границы дойдём в сентябре, если не будет вспышек», — сказал Креков.

На сегодняшний день в Свердловской области, по официальным данным, коронавирусом заболел 21 361 человек, скончались 294 пациента.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».