Власти Свердловской области назвали дату массовой вакцинации от коронавируса

В Свердловской области прививки от коронавирусной инфекции начнут ставить в октябре, заявил во время брифинга заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По словам Крекова, в первую очередь прививки поставят группам риска — врачам, учителям и сотрудникам полиции. Закончить вакцинацию планируется в январе 2021 года.

При этом он отметил, что использоваться будут сразу несколько вакцин. Также Креков сообщил, что в Свердловскую область прибыло 400 тысяч доз вакцин от обычного гриппа, и напомнил, что от обычного гриппа в этом году планируется привить до 75% населения региона, для этого будут развёрнуты мобильные пункты.