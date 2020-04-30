Власти Североуральска попросили губернатора ограничить въезд в город из-за пандемии коронавируса

Администрация Североуральска попросила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ограничить въезд в городской округ из-за пандемии коронавирусной инфекции, со ссылкой на городской штаб по противодействию инфекции сообщает сайт мэрии. В сообщении штаба не обозначено, какие именно ограничения запросила мэрия Североуральска.

В Свердловской области введён режим повышенной готовности и режим самоизоляции. Действующих ограничений на въезд в муниципалитеты в регионе пока не введено.

За последние сутки в Свердловской области подтвердились ещё 74 случая коронавируса. Новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Алапаевске, Полевском, Асбесте, Первоуральске, Белоярском, Берёзовском, Верхнем Дуброво, Ирбите, Нижнем Тагиле, Пышминском городском округе. Общее число заражённых в регионе на сегодня — 703 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».