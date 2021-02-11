Власти признали флешмоб сотрудников «Сима-ленда» не подпадающим под закон о шествиях и митингах

Министерство общественной безопасности Свердловской области заявило, что флешмоб сотрудников «Сима-ленда» в поддержку Владимира Путина не подпадает под действие 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», пишет E1.RU.

«[Флешмоб] регулируется положением об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, утверждённым постановлением правительства Свердловской области от З0 мая 200З года № ЗЗЗ. Уведомление о проведении [акции] на территории Екатеринбурга подаётся в администрацию города», — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что уведомлений о проведении флешмоба в министерство не поступало, в пресс-службе администрации Екатеринбурга также сообщили, что уведомлений от «Сима-ленда» не получали.

Ранее министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев вынес «Сима-ленду» предупреждение и сказал, что компания будет привлечена к ответственности.

Напомним, 5 февраля тысячи сотрудников «Сима-ленда» устроили шествие в поддержку Путина, выстроившись в надпись «Путин наш президент». Видео акции разлетелось по интернету и возмутило многих пользователей, которые посчитали, что имеются явные признаки нарушения закона о массовых собраниях.