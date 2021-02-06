Екатеринбургскую компанию «Сима-Ленд» оштрафуют за флешмоб в поддержку Путина

Екатеринбургской компании «Сима-Ленд» вынесли предупреждение после массового флешмоба в поддержку президента РФ Владимира Путина. Несколько тысяч сотрудников прошлись с флагами России перед главным корпусом компании и, скандируя «Владимир Владимирович, мы с вами», выстроились в гигантскую надпись «Путин наш президент». По словам министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева, компания будет привлечена к ответственности за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Как пишет Е1.RU со ссылкой на чиновника, компания нарушила статью № 7 Федерального закона РФ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». «Сима-Ленд» должна была подать уведомление о проведении публичного мероприятия не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

Это уже второй флешмоб компании за последний месяц. В январе 2021 года «Сима-Ленд» выпустил похожий ролик в поддержку Путина, но в здании, а не на улице. Тогда сотрудники также скандировали «Путин наш президент» и «Владимир Владимирович, мы с вами». По словам владельца компании Андрея Симановского, у него «появилось внутреннее желание» провести подобное мероприятие, а с митингами сторонников Алексея Навального оно не связано.