Власти поддержат системообразующие предприятия Свердловской области в целях сохранения рабочих мест и производственных показателей

Перечень системообразующих организаций сформирован в рамках федерального плана действий и плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Свердловской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте областного правительства.

«Это предприятия и организации, которые оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. Сформированный региональный перечень включает 144 системообразующие организации, он утверждён губернатором области», — заявил министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.

Системообразующие организации региона охватывают такие виды деятельности, как горно-металлургический комплекс, машиностроение, химическая и лёгкая промышленность, производство строительных материалов, а также лесопромышленный, агропромышленный, топливно-энергетический и строительный комплексы, ЖКХ, транспорт и здравоохранение.

На основе оперативного мониторинга финансово-экономической ситуации готовятся комплексные меры поддержки системообразующих организаций и их планомерная реализация — это меры, которые позволят в экономически тяжёлое время сохранить рабочие места и занятость.

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области рассматривает такие меры поддержки, как запрет банкротства предприятий до конца 2020 года, реструктуризация налоговой задолженности, льготное кредитование предприятий и, возможно, субсидирование части процентных ставок.