Власти отказались изымать сверхдоходы российских компаний на «майский указ»

Власти не поддержали идею помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии у бизнеса 500 миллиардов рублей на выполнение «майского указа», заявил «Ведомостям» сам Белоусов после встречи с представителями компаний.

По словам Белоусова, во время встречи компании заявили о готовности добровольно инвестировать в социальные проекты. Сумма инвестиций будет зависеть от того, какие проекты выберет специально созданная рабочая группа.

«500 миллиардов — это верхняя граница, если на 200–300 миллиардов рублей найдём ресурсов за счёт этих компаний, будет уже хорошо», — отметил Белоусов.

Прежде всего необходимо инвестировать в инфраструктуру, экологию, цифровизацию и внедрение технологий, перечислил чиновник.

«Вопрос о том, как обеспечить финансирование этих направлений, — делать это, поднимая налоги, когда компании сами готовы инвестировать в проекты, неправильно», — подчеркнул Белоусов.

Напомним, Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять у 14 металлургических и химических компаний более 500 миллиардов рублей на выполнение нового «майского указа».

Большинство профильных министерств, готовивших заключение на идею Белоусова, выступили против неё.