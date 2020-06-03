Власти объяснили рост числа заболевших коронавирусом в Свердловской области массовым тестированием

Заместитель губернатора Среднего Урала Павел Креков заявил, что резкий рост числа заболевших коронавирусом в Свердловской области связан с массовым тестированием работодателями своих сотрудников, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В Свердловской области растёт не заболеваемость, а выявление заболевших. Это всё-таки достижение, а не недостаток. Чем быстрее мы выявим тех, кто имеет потенциальную возможность распространения инфекции, тем быстрее мы остановим это распространение. То, что происходит сегодня, связано с кратно возросшим объёмом тестирований, которые мы проводим. Сегодня на рынке находятся несколько довольно крупных частных организаций, которые занимаются тестированием. Мы сейчас делаем также и скоростные тесты. Это существенно увеличивает поле обследования и позволяет нам выявлять гораздо больше случаев, чем это делали раньше. То, что цифры сегодня выше, чем вчера, только приближает нас к ситуации, когда показатели начнут снижаться», — сказал замгубернатора.

Сейчас показатель проводимых лабораторных исследований в регионе составляет 192 на 100 тысяч жителей. По данным штаба, большая часть случаев коронавируса в регионе — результат постконтактных тестирований людей из ближнего круга заболевшего, а самым частым остаётся внутрисемейное заражение.

На сегодня в Свердловской области официально подтверждён 6381 случай коронавируса, выздоровели 2680 человек, 33 пациента умерли. За последние сутки в регионе подтвердилось 357 новых случаев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».