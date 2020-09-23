Власти Нижнего Тагила запросили из областного бюджета более 13 млрд рублей на 2021 год. Деньги нужны на ремонт дорог, строительство детских садов и благоустройство набережной

Тагильская мэрия попросила у области 13 с лишним миллиардов рублей на содержание и развитие города в 2021 году. Об этом АН «Между строк» рассказал замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Вопрос финансирования города рассматривали на недавней согласительной комиссии в свердловском правительстве.

Ежегодно областные чиновники рассчитывают доходы и расходы Тагила при помощи специальной формализованной методики. Ею не предусматриваются деньги на развитие муниципалитетов. Поэтому тагильская администрация обычно «зашивает» туда заработную плату, коммуналку и текущее содержание учреждений. В этот раз Минфин оценил базовые расходы Тагила всего в 6,5 млрд рублей. Все остальные мероприятия — по развитию города — попали в допрасходы. Именно эти «хотелки» и были вынесены для обсуждения на специальные согласительные комиссии в областном правительстве.

По словам Бурдилова, в этот раз тагильская мэрия надеется получить более миллиарда рублей на реализацию в городе национальных проектов. Это «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (569 млн рублей), «Экология» — приобретение трамвайных вагонов и проектирование двух газовых котельных для замены угольных (256 млн рублей), «Демография» — строительство ещё двух новых детских садов на 440 мест (171 млн рублей), а также «Жильё и городская среда» — благоустройство дворов и общественных территорий (42 млн рублей). Кроме того, 373 млн рублей планируется привлечь из федерального бюджета на благоустройство второй очереди набережной «Тагильская лагуна», рядом с ГДДЮТ. Ещё 180 млн рублей на проект будет предусмотрено в местной казне.

Капремонты школ будут профинансированы по региональной программе. 19,6 млн рублей заложат на имиджевую работу по подготовке к 300-летию города — полиграфическую, сувенирную и видеопродукцию.

«Порядка 650 млн рублей мы заявили на приведение школ, детских садов и учреждений допобразования в нормативное состояние, — отметил Алексей Бурдилов. — Для соблюдения тех требований, которые предъявляют надзорные органы. Это и ремонты, и установка пожарных сигнализаций, и мероприятия по антитеррористической защищённости. Мы прекрасно понимаем, что в таком объёме — 650 млн рублей — нам денег не дадут. Но это системный вопрос всех муниципальных образований в Свердловской области. И в каком-то объёме министерство финансов сумму всё равно учтёт. В 2020 году нам учли всего 50 млн рублей. Поэтому и видеонаблюдение в учреждениях в этом году почти не ставили».

Отметим, в этом году из-за пандемии коронавируса согласительная комиссия, на которой обсуждалось будущее финансирование Нижнего Тагила, впервые проходила не очно, а в режиме видеоконференцсвязи. И чиновникам удалось озвучить перед Минфином только самые приоритетные направления. Грубо говоря, это те мероприятия, без финансирования которых развитие города было бы невозможно.

«Не очень удобный формат для того, чтобы всесторонне и детально обсуждать какие-то вопросы и предложения муниципального образования, — признался Алексей Бурдилов. — На согласительных комиссиях, которые проходили очно, был в большей степени эмоциональный диалог. Мы высказывали наши предложения, нас поддерживали наши депутаты Заксобрания. Свой комментарий давало профильное министерство, куратор министерства финансов. Можно было что-то сходу доказать. Здесь же режим диалога был нарушен, комиссия проходила в докладном режиме. Какого-то узкого обсуждения вопросов не было».

Сколько в итоге Нижний Тагил сможет получит денег на развитие в 2021 году (то есть допрасходов), станет известно ближе к концу октября, после того как проект областного бюджета будет внесён на рассмотрение в Заксобрание Свердловской области. В прошлые годы региональные чиновники не раз одобряли выделение городу менее половины запрашиваемой суммы.