Проект по реализации второй очереди «Тагильской лагуны» в Нижнем Тагиле отправили на госэкпертизу

Проектную документацию по благоустройству второй очереди набережной «Тагильская лагуна» направили на государственную экспертизу. Её результаты будут известны в середине сентября.

В рамках проекта планируется благоустроить территорию, расположенную за зданием ГДДЮТ. По информации пресс-службы мэрии, в границах проектирования будут расположены локация для обучения правилам дорожного движения, несколько смотровых площадок и тематических игровых зон. Также на набережной может появиться комплекс для скейтбординга и картодром протяжённостью 300 метров. Для начинающих конструкторов и техников предусмотрены площадки для запуска радиоуправляемых моделей самолётов, ракет, а также бассейн для испытаний радиоуправляемых моделей судов.

«Проектом предусмотрено укрепление береговой полосы, строительство террасы двух уровней, — пояснил заместитель директора МБУ “Тагилгражданпроект” Борис Рыбалко. — За счёт сложного рельефа и живописных спусков к береговой линии, аллеи и дорожки планируется выполнить в разных уровнях. Кроме того, сам рельеф служит защитой от шума, так как зона тихого отдыха и прогулок будет находиться ниже площадок для активного отдыха».

Ранее сообщалось, что в 2021 году Нижний Тагил получит федеральную субсидию в размере 373 млн рублей. Предварительно стоимость всего проекта оценивалась в 470 млн рублей, однако после прохождения госэкспертизы цифра может измениться.

Первый этап благоустройства набережной Тагильского пруда в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» завершился в 2015 году. На реконструкцию участка набережной протяжённостью 1,5 км было выделено 500 млн рублей.