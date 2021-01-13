Власти Нижнего Тагила определились со списком инвестиционных объектов на 2021 год

Мэрия Нижнего Тагила опубликовала список инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 2021 год. Он формируется ежегодно для создания положительного инвестиционного климата и проведения модернизации городской инфраструктуры.

В 2021 году в инвестиционном плане, как и в прошлом году, значится 24 проекта. Это строительство детского сада на 270 мест в микрорайоне Приречный и садика на 170 мест на улице Сланцевой, 8. Также мэрия планирует реконструировать систему теплоснабжения Дзержинского района, плотину в посёлке Уралец и Верхне-Выйское гидротехническое сооружение; заняться строительством канализационной насосной станции на территории парка «Народный-2», станции водоподготовки «Южная» в посёлке Черноисточинск, водовода на улице Кушвинской. В документе отмечается, что реализовываться проекты будут поэтапно — в 2021, 2022, 2023 годах.

Одним из самых дорогостоящих проектов, как и в 2020 году, станет строительство моста через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры. Общая стоимость объекта превышает 4 млрд рублей, в этом году строители должны освоить 1 млрд 284 млн рублей.

Также в 2021 году должны быть приняты шаги по созданию мусоросортировочного завода и нового полигона для захоронения твёрдых коммунальных отходов. Сейчас проект находится на стадии прохождения госэкспертизы, в ближайшие 12 месяцев в него планируется вложить 33 млн рублей. Всего же создание современного мусоросортировочного комплекса обойдётся в 4 млрд рублей. Отметим, что концессионное соглашение с «Облкоммунэнерго» муниципалитет заключил ещё в 2018 году. Ввод полигона и мусоросортировочного комплекса в эксплуатацию был запланирован на четвёртый квартал 2020 года, но строительные работы не начались до сих пор.

В 2021 году, по планам городских властей, должна начаться реализация по строительству и ремонту 10 объектов спорта, образования и культуры. Например, работы по капремонту Городского дворца детского и юношеского творчества на Красногвардейской, 15. Здание дворца должно похорошеть в 2022 году. В ближайший год начнётся создание Единого многофункционального музейного центра по проспекту Ленина, 1, капремонт Литературно-мемориального центра «Дом Окуджавы», реконструкция здания Нижнетагильского театра кукол, капремонты Нового Молодёжного театра и Нижнетагильской филармонии и реставрация комплекса «Музей-завод истории развития техники чёрной металлургии».

Также в списке инвестиционных объектов на 2021 год значатся строительство многофункционального легкоатлетического манежа на Вагонке (2,3 млрд рублей), строительство культурно-образовательного центра на Гальянке (470 млн рублей) и создание универсального физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц Аганичева и Красноармейской. Стоимость нового спортивного объекта на Вые пока не определена.