Власти Нижнего Тагила обсудили с депутатами ремонт ГДДЮТ, проект которого возмутил художественную общественность

В Нижнем Тагиле на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджету, экономической политике и инвестициям депутаты и чиновники обсудили ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества. Председатель комиссии Леонид Мартюшёв предложил восстановить в ГДДЮТ ранее действующий скалодром.

«До ремонта во дворце был скалодром, очень прекрасный. Несмотря на то, что в школе № 100 сейчас тоже построили скалодром, по техническим характеристикам он значительно уступает тому, который был во дворце. Поэтому прошу предусмотреть его восстановление, если его ещё не разломали при монтаже», — заявил Леонид Мартюшёв.

Комиссия направит главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву соответствующее предложение.

Ремонт ГДДЮТ планируют закончить до конца 2022 года. На работы выделят 366 млн рублей. В этом году из бюджета области город получит 105,3 млн рублей, в 2022-м — ещё 237,1 млн рублей. В первую очередь компания-подрядчик МУП «Тагилдорстрой» займётся кровлей и фасадом здания. В 2022 году строители займутся внутренним оснащением.

В середине августа молодые тагильские художники возмутились тем, как будет выглядеть дворец после ремонта. По их мнению, выбор строительных материалов и цвета уничтожит исторический внешний вид здания. Несмотря на активное обсуждение тагильчанами внешнего облика учреждения, этот вопрос на думской комиссии никто из присутствующих не поднял.

Сегодня неравнодушные горожане подготовили письмо на имя Владислава Пинаева с просьбой пересмотреть проект ремонта ГДДЮТ. Также активисты планируют собирать «живые» подписи.

«Жители Нижнего Тагила, друзья, коллеги, знакомые! Мы подготовили письмо мэру и в ближайшие дни начнём собирать живые подписи, но нам также необходимы комментарии специалистов: архитекторов, искусствоведов, художников, педагогов, строителей, инженеров, урбанистов и других неравнодушных. Мы верим, что благодаря консолидации людей для решения локального вопроса и горизонтальным связям возможно менять мир к лучшему», — пишет в своём Instagram тагильская художница Ксения Кошурникова.

Своим мнением по поводу проекта горожане могут поделиться в личном сообщении Ксении или отправить письмо на почту sistra2k@gmail.com.

После публикации АН «Между строк», в которой художники высказались по поводу ремонта дворца, чиновники пообещали провести с общественностью встречу и обсудить проект. Встреча не состоялась до сих пор.