Власти Нижнего Тагила и Минздрав Свердловской области не могут договориться, нужен ли городу роддом

Ремонт роддома городской больницы № 1 на Вагонке затягивается на неопределённый срок. Работы там начались в июле 2019 года, затем были отложены из-за нехватки финансирования, сейчас конкретных сроков их завершения по-прежнему нет. Нужен ли городу ещё один роддом, в области сомневаются. Вопрос вызвал дискуссию во время последнего приезда представителей Минздрава Свердловской области в Нижний Тагил. Тогда же на заседании городской думы обсуждали рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и нехватку врачей в Нижнем Тагиле.

Сейчас в городе наблюдают спад рождаемости, об этом заявил советник министра здравоохранения Свердловской области Борис Вологженинов. По его словам, число новорождённых в Нижнем Тагиле за последние 10 лет сократилось с 4500 до 3000 малышей. Также, по его мнению, с потоком рожениц справляется перинатальный центр Демидовской больницы.

«Сейчас в перинатальном центре на Вагонке отремонтирован подвал, первый, третий и четвёртый этажи. Остаётся только второй, в планах Министерства — разработка проектной документации и доработка проекта. На данный момент акушерский профиль этого учреждения сохранён, но после окончания работ будет приниматься более чёткое решение. На данный момент действующий перинатальный центр Демидовской больницы реализует свои возможности», — рассказал Борис Вологженинов.

Отметим, что этой весной в Свердловской области уже закрылся роддом в Ревде после приказа главы Минздрава Андрея Карлова из-за «тенденции снижения количества родов».

Однако депутаты городской думы Нижнего Тагила считают, что для города роддом на Вагонке необходим.

«Вопрос о необходимости ещё одного роддома возникает, и это говорит о том, что необходимо проанализировать ситуацию ещё раз, но что работы на объекте будут закончены в любом случае — это даже не обсуждается. Один из рассматриваемых вариантов — открытие центра для материнства, семьи, профилактики, диспансеризации, обследования или дополнительной диагностики. Сейчас это обсуждается в недрах министерства здравоохранения, но тем не менее мы не теряем связь, и я держу эту ситуацию на контроле, чтобы как можно быстрее этот объект открылся и работал в интересах жителей», — рассказал депутат ЗакСО Вячеслав Погудин в эфире телекомпании «Телекон».

Тендер на ремонт родильного дома за 111 млн рублей выиграло ООО «Стройинвест», снизив стартовую цену проекта на 20 млн рублей. Выделенные Минздравом средства не покрыли все расходы, и руководство больницы занялось поиском дополнительного финансирования, что затормозило ввод медучреждения в эксплуатацию.