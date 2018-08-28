Власти Москвы пожаловались в прокуратуру на призывы сторонников Навального к акции 9 сентября

Мэрия Москвы пожаловалась на сторонников Алексея Навального в Мосгорпрокуратуру из-за их призывов приходить в день выборов 9 сентября на несогласованную акцию, сообщила «Интерфаксу» представитель департамента региональной безопасности Елена Романова.

По её словам, чиновники попросили прокуратуру вынести Навальному предостережение. Накануне, 27 августа, в департаменте говорили, что предупредили организаторов акции об ответственности, и напомнили, что мероприятие не согласовано.

На 9 сентября Навальный запланировал акцию протеста против повышения пенсионного возраста.

26 августа глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил, что заявку организаторов акции не согласовали из-за того, что 9 сентября в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.

Альтернативный маршрут мэрия не предложила, объяснив это тем, что «организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятия будет проводиться агитация, в том числе и по вопросам, не касающимся темы заявки».

Самого Алексея Навального задержали 25 августа рядом с его домом, а 27 августа Тверской суд назначил ему 30 суток административного ареста за нарушения на акции «Забастовка избирателей» 28 января. Сам политик считает, что так власти пытаются помешать подготовке акции 9 сентября, и подчёркивает, что его арест ничего не изменит.