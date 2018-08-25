В Москве задержан оппозиционный политик Алексей Навальный

Сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционера Алексея Навального у подъезда его дома. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, он был доставлен в ОВД «Даниловский». Причина задержания Навального пока неизвестна. Ярмыш отметила, что полицейские изъяли у оппозиционера телефон.

Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

В ОМВД «Даниловский» РБК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о нахождении в отделении Алексея Навального.

Ранее оппозиционный политик призывал россиян принять участие в несогласованных акциях протеста. Сторонники Навального 9 сентября — в единый день голосования — планируют провести во многих городах, в том числе в Москве, митинги против повышения пенсионного возраста.

В прошлый раз Навального задерживали 5 мая во время протестной акции «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации Владимира Путина. Акция тогда проходила на Пушкинской площади в Москве и не была согласована с московскими властями. За незаконное проведение публичного мероприятия суд назначил политику 30 суток административного ареста. 14 июня Навальный вышел на свободу.