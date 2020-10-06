Власти Камчатки сообщили об отсутствии нарушений при осмотре полигона ядохимикатов, из-за которого могла произойти экологическая катастрофа

На Камчатке из-за их возможной связи с загрязнением акватории Авачинского залива специалисты осмотрели Козельский полигон ядохимикатов, каких-либо серьёзных нарушений визуально они не выявили, сообщил ТАСС губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Сегодня был обследован Козельский полигон ядохимикатов… визуально никаких симбиозных нарушений нет, в нескольких местах зафиксированы повреждения геомембран — такой укрепительный слой сетки — и отсутствует проволочное ограждение по нескольким сегментам периметра. Вероятно, наши предприимчивые граждане взяли для собственного забора»,— сказал Солодов.

Губернатор добавил, что специалисты не только осмотрели полигон визуально, но и взяли пробы воды из двух скважин на глубине 17 и 20 метров. По его словам, также будет обследован Радыгинский полигон.

Напомним, на прошлой неделе в воде у Халактырского пляжа и ещё на трёх участках акватории Авачинского залива на Камчатке было зафиксировано существенное ревышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов и фенола. Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении. СКР и прокуратура проводят проверки. Сегодня специалисты обнаружили плотные отложения и изменение цвета воды в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив — по их словам, более 95% обитателей донного слоя погибли.