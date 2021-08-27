Власти Екатеринбурга ввели режим ЧС из-за пожара в доме на улице Мичурина

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района города Екатеринбурга ввела режим ЧС в связи с пожаром в доме по улице Мичурина, 98, сообщает пресс-служба городской администрации.

Режим ЧС — локального уровня и действует в границах пострадавшего из-за пожара дома. Кроме этого, готовится запрос в Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области о переносе сроков капитального ремонта дома с 2027–2028 годов на 2021 год в связи с чрезвычайной ситуацией.

«Граждане, лишившиеся жилья при пожаре, в случае отсутствия в собственности иных жилых помещений могут обратиться в ЕМУП "Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья" с заявлением о предоставлении для временного проживания жилого помещения из маневренного фонда. На данный момент заявлений от граждан не поступало», — говорится в сообщении администрации.﻿﻿﻿﻿

Сейчас городские власти решают вопрос о предоставлении средств из резервного фонда на проведение экспертизы состояния дома и проведение ремонта. Сотрудники управляющей компании, на балансе которой находится дом, проводят уборку и создают временную защиту от влаги на кровле.

Напомним, в ночь на 27 августа в Екатеринбурге полностью сгорела кровля дома по улице Мичурина, 98. Пожар начался около 3 часов ночи, по некоторым данным, с балкона верхнего этажа. Буквально через полчаса пламенем занялась вся крыша, она выгорела полностью и рухнула. Площадь пожара превысила 700 кв. м. Два человека погибли, возбуждено уголовное дело.