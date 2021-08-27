В Екатеринбурге два человека погибли при пожаре в жилом доме

В Екатеринбурге в пятиэтажке на улице Мичурина в результате пожара погибли два человека, со ссылкой на собеседника в городских службах пишет «Интерфакс».

«Во время пожара в пятиэтажке на улице Мичурина рухнула кровля. Погибли два человека. Остальных вывели», — сказал собеседник агентства.

По данным E1.ru, огонь разгорелся на балконе квартиры в первом подъезде на пятом этаже дома, оттуда пламя перебралось на крышу. Сначала спасатели эвакуировали 15 человек из первого подъезда, затем, когда площадь пожара увеличилась до 780 квадратных метров, с 4-го и 5-го этажей во всем доме.

«Они первым делом ломились в квартиру и балкон тушили, когда крыша только начинала заниматься. Совсем, казалось, небольшие языки пламени пробивались. Штаба пожаротушения и автолестницы тогда ещё не было», — сообщает очевидец начала пожара.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт пожара, уточнив, что загорелась кровля на площади 780 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семь детей. Пожару был присвоен второй номер сложности.

Отмечается, что сотрудники МЧС долго не могли пригнать к дому пожарную автолестницу, чтобы тушить крышу сверху — весь двор был перекрыт припаркованными авто. Пожарным приходилось поливать кровлю из подъезда.

«В 02:55 (местное время) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Мичурина, 98. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 7 минут. По прибытии в ходе разведки было обнаружено, что горит кровля пятиэтажного многоквартирного жилого дома. По деревянным конструкциям кровли огонь быстро распространился на большую площадь. В 04:52 (местное время) пожар локализован на площади 780 кв. м, в 05:09 (местное время) открытое горение ликвидировано. Производится проливка и разборка сгоревших конструкций», — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте работали 14 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава. Причина пожара устанавливается.