Власти Екатеринбурга назвали незаконным молебен мусульман и угощение пловом (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге прошёл молебен мусульман, который посвящён строительству в городе Соборной мечети. После молитвы всех желающих накормили пловом. Власти назвали мероприятие незаконным, пишет URA.RU.

Прихожане временной мечети «Нур-Усман» после традиционной пятничной молитвы устроили сеанс бесплатного угощения пловом для всех желающих. Мероприятие получило название Open Plov — c его помощью правоверные надеются привлечь внимание к своим проблемам. В Екатеринбурге нет постоянной мечети. Ранее областные и региональные власти предложили мусульманам площадки под строительство на окраинах города. Но мусульмане настаивают, что собор должен располагаться ближе к центру.

«Говорят, что инициатива наказуема, но только не в нашем обществе. Инициатива, наоборот, поощряется Аллахом. Прошу дать братьям мусульманам стойкости, чтобы Аллах помог построить Соборную мечеть. Мечеть будет объединять людей, будет давать правильное воспитание человеку», — сказал председатель областного духовного управления мусульман Артур Мухутдинов.

Молебен проходил во временной мечети «Нур-Усман» — в неё не смогли поместиться все пришедшие на молитву. Накануне в свердловском министерстве общественной безопасности заявляли, что считают запланированный сбор мусульман незаконным, поэтому возле мечети патрулировали сотрудники полиции.

Ранее власти Свердловской области договорились с мусульманами о переносе в район Сортировки временной мечети, которая сейчас находится на улице Степана Разина и мешает строительству Ледовой арены УГМК на месте взорванной телебашни.