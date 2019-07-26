Власти Екатеринбурга назвали незаконным молебен мусульман и угощение пловом (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге прошёл молебен мусульман, который посвящён строительству в городе Соборной мечети. После молитвы всех желающих накормили пловом. Власти назвали мероприятие незаконным, пишет URA.RU.
Прихожане временной мечети «Нур-Усман» после традиционной пятничной молитвы устроили сеанс бесплатного угощения пловом для всех желающих. Мероприятие получило название Open Plov — c его помощью правоверные надеются привлечь внимание к своим проблемам. В Екатеринбурге нет постоянной мечети. Ранее областные и региональные власти предложили мусульманам площадки под строительство на окраинах города. Но мусульмане настаивают, что собор должен располагаться ближе к центру.
«Говорят, что инициатива наказуема, но только не в нашем обществе. Инициатива, наоборот, поощряется Аллахом. Прошу дать братьям мусульманам стойкости, чтобы Аллах помог построить Соборную мечеть. Мечеть будет объединять людей, будет давать правильное воспитание человеку», — сказал председатель областного духовного управления мусульман Артур Мухутдинов.
Молебен проходил во временной мечети «Нур-Усман» — в неё не смогли поместиться все пришедшие на молитву. Накануне в свердловском министерстве общественной безопасности заявляли, что считают запланированный сбор мусульман незаконным, поэтому возле мечети патрулировали сотрудники полиции.
Ранее власти Свердловской области договорились с мусульманами о переносе в район Сортировки временной мечети, которая сейчас находится на улице Степана Разина и мешает строительству Ледовой арены УГМК на месте взорванной телебашни.
«Мы хотели бы, чтобы Соборная мечеть осталась на этом месте (около цирка), но это только наше пожелание или мечта. Что касается Сортировки — мечеть там не может быть соборной, только районной. Надеемся на поиск компромисса», — сказала URA.RU координатор OPEN PLOV Нурзида Бенсгиер.