Власти Дагестана объявили награду в миллион рублей за помощь в поимке сбежавших заключённых

Глава Дагестана Владимир Васильев пообещал выплатить до миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать шестерых осуждённых, бежавших из местной колонии, сообщает пресс-служба главы региона.

При этом Васильев допустил, что некоторые из них могут явиться с повинной, поскольку закон предусматривает смягчение наказания в таком случае, а сроки у всех беглецов разные.

«Всякое бывает, поддались за компанию. Там есть люди, у которых срок 15-17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие», — отметил он.

Напомним, заключённые сбежали из ИК-2 в посёлке Шамхал 22 сентября — для этого они сделали подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. Одного из беглецов приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство, ещё одного — к 12 годам по статье о наркотиках. Среди них находился уроженец Таджикистана, остальные — дагестанцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.