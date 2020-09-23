В Дагестане шесть заключённых вырыли тоннель и сбежали из колонии

Шестеро заключённых сбежали из колонии в дагестанском посёлке Шамхал — для побега они сделали подкоп и вырыли тоннель, сообщает региональное управление ФСИН.

«При проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведён подсчёт осуждённых, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает телеграм-канал Baza, к задуманному беглецы готовились долго — преступники пытались прокопать тоннель в течение года. На розыск сбежавших поднят личный состав УФСИН по Дагестану. По данным источника ТАСС, среди сбежавших один уроженец Таджикистана, остальные — уроженцы Дагестана. Четверо из шести были осуждены на длительные сроки за наркотические преступления, двое — за убийства.