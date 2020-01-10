Власти Абхазии заявили о захвате оппозицией оружейных комнат в администрации президента

Активисты в Абхазии, занявшие 9 января здание администрации президента республики, вскрыли оружейные комнаты и завладели оружием, заявил «Интерфаксу» секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба.

«Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти. Как мне доложил один из руководителей ГСО (государственной службы охраны), несколько единиц оружия им удалось вернуть. Ведутся переговоры о возращении всего похищенного оружия», — сказал Килба.

Секретарь Совбеза отметил, что власти Абхазии не планируют 10 января силой освобождать здание администрации президента, но это может произойти в будущем.

«Всё зависит от развития ситуации и результатов переговоров, которые, возможно, пройдут в ближайшее время», — сказал Килба.

Напомним, накануне активисты абхазской оппозиции попытались взять штурмом администрацию президента. Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов.

Оппозиционная абхазская партия «Айтаира» («Возрождение») призвала главу республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку, чтобы не ухудшать ситуацию в стране и не ставить под угрозу безопасность её граждан. Вечером демонстранты блокировали здание администрации президента Абхазии.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой переворота, а Хаджимба призвал граждан не поддаваться на провокации, обещав ввести режим чрезвычайного положения в случае необходимости.

Вечером 9 января парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране. Президент Абхазии заявил, что остаётся на своём посту вопреки требованиям об отставке. Со своей стороны министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу.