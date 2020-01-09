В Абхазии оппозиция штурмует здание администрации президента (ВИДЕО)

Охрана администрации президента Абхазии применила силу к сторонникам оппозиции, которые пытаются прорваться в здание, пишет «Интерфакс».

Активисты собрались перед зданием Абхазского драматического театра в Сухуме, после этого они переместились к зданию администрации президента республики и попытались взять здание штурмом. Всего на площади перед администрацией президента, по предварительным данным, собралось около 800 человек. Участники акции утверждают, что на прошедших выборах главы республики действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют провести новые выборы.

Сторонникам оппозиции удалось выломать парадную дверь и разбить окно, они пытаются пройти дальше. Нескольким участникам акции удалось прорваться внутрь здания, однако охрана заблокировала их продвижение. По непроверенным данным, среди штурмующих здание администрации президента находятся родственники убитых 22 ноября у ресторана «Сан-Ремо» криминальных авторитетов.