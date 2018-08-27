Владислав Пинаев вручил Сергею Носову наградную ленту и знак «Почётный гражданин города Нижний Тагил»

Сегодня в Магадане Владислав Пинаев вручил главе Магаданской области Сергею Носову наградную ленту и знак «Почётный гражданин города Нижний Тагил». Церемония состоялась в здании правительства региона в рамках совещания по развитию сотрудничества Магаданской и Свердловской областей.

«Владислав Пинаев отметил, что новый глава Колымы навсегда останется уральцем и что имя Сергея Носова уже вписано в историю Нижнего Тагила и неизменно будет ассоциироваться с развитием города. Он пожелал главе Магаданской области успехов, а Колыме — уверенного движения вперёд под руководством опытного управленца и профессионала», — сообщается на сайте правительства Магаданской области.

Также врип мэра Нижнего Тагила подписал соглашение о сотрудничестве с главой Магадана Юрием Гришаном. Уральский градоначальник подарил руководителю магаданской столицы тарелку с изображением памятных мест Нижнего Тагила.

Планируется, что уральская делегация во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым побывает на предприятиях перерабатывающей, добывающей и производственной сферы Магадана. В рамках деловой программы будет подготовлено несколько проектов соглашений о сотрудничестве.