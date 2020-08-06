Владислав Пинаев вручил награды жителям Нижнего Тагила и почётным гражданам города

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев 6 августа в музее-усадьбе «Демидовская дача» провёл церемонию награждения жителей города, добившихся особых успехов в разных сферах деятельности.

«Ко Дню города запланировано проведение около сотни различных мероприятий, большинство из которых пройдёт в формате онлайн. Но вручить заслуженные награды тагильчанам к одному из главных городских праздников нужно было лично, чтобы открыто, глядя в глаза поблагодарить их за труд на благо своей малой Родины. Все эти люди: и почётные граждане, и отмеченные знаком “За заслуги перед городом”, и лучшие работники сферы культуры, и благотворители, и те, кто получает награду “Тагильский характер”, — достойны того, чтобы это событие было значимым и осталось в их памяти», — заявил Пинаев.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в отрасли культуры награды главы города получили Сергей Коротченя и Ольга Толстоброва, а также коллективы Центральной городской библиотеки и Центра культуры и искусства НТМК.

Знаки отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил» получили врачи Алексей Курлыкин и Михаил Шалагин, директор школы Елена Репина, артист-кукловод Светлана Шибнева и президент городской торгово-промышленной палаты Борис Соколов.

Награды «Тагильский характер», которые традиционно вручаются за мужество и отвагу, проявленные в экстремальных ситуациях, удостоились трудовые коллективы учреждений, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Их получили представители станции скорой помощи, инфекционной, детской и Демидовской городских больниц, а также ЦГБ-1, ЦГБ-4 и отдела Роспотребнадзора.

Руководителей тагильских предприятий и организаций отметили за их благотворительную помощь социальным учреждениям города в период пандемии. Среди них АО «ЕВРАЗ НТМК», НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Уралхимпласт», ФКП «НТИИМ», ПСК «Тагилэнергокомплект», УК «Металлинвест», «Роспечать-НТ», ТС «Планета», ТК «Лента-61».

В конце мероприятия Владислав Пинаев наградил почётных граждан Нижнего Тагила. В этом году соответствующие знаки и документы были вручены Владимиру Рощупкину и Николаю Князеву.