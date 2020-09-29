Владислав Пинаев: «В этом году все построенные детские сады будут введены в эксплуатацию»

Сегодня, 29 сентября, глава города Владислав Пинаев провёл выездное совещание на строительных площадках новых дошкольных учреждений. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, детский сад в микрорайоне Запрудном на Уральском проспекте, 91а к приёмке почти готов. По плану сдача детского сада должна произойти в начале октября, после чего начнётся этап лицензирования.

«Завершаем озеленение площадок, игровых зон, высаживаем кусты, наводим чистоту и порядок. Отделка внутри здания полностью закончена. Все сети опробованы и готовы к сдаче. В помещениях работает клининг», — доложил мэру директор подрядной организации НТК «Стройрегион» Александр Шилов.

Строительство здания детского сада на Уральском проспекте, 32а тоже выходит на финишную прямую. Учреждение дошкольного образования рассчитано на 170 мест. Согласно контракту, приёмка этого детского сада должна состояться в декабре.

«На этой неделе нам осталось заасфальтировать тротуары, спортивные площадки и пожарные проезды. Рабочие устанавливают малые архитектурные формы. Проводится озеленение территории. Третий этаж здания полностью готов. Заканчиваем отделку на первом и втором этажах», — рассказал заместитель директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.

Третий детский сад на 170 мест, расположенный по адресу Удовенко, 4, приёмку уже прошёл. Три дошкольных учреждения возведены в Нижнем Тагиле одновременно в рамках национального проекта «Демография».