Владислав Пинаев устроил разнос в мэрии Нижнего Тагила из-за объявленного в сёлах «непонятного» сбора продуктов для пострадавших в Иркутской области

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев устроил разнос в администрации города из-за объявленного в сельских территориях «непонятно кем» сбора вещей и продуктов для пострадавших во время наводнения в Иркутске. О проведении сбора провианта градоначальнику сообщил сегодня, 12 июля, на аппаратном совещании глава Покровской территориальной администрации Юрий Макушин.

«Организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области. Люди несут провизию, одежду. Пришла разнарядка организовать сбор с населения одежды, продуктов – макарон, тушёнки», – сказал Макушин.

«Вы что совсем – заставить людей тушёнку покупать? Вы что издеваетесь или притворяетесь? Берега не путайте и думайте, что говорите на аппаратных совещаниях. Никаких продуктов и по одежде очень аккуратно надо делать. И вообще сёла не трогайте, речь шла о другом совсем. Чтоб всем специалистам и присутствующим на аппаратных совещаниях перечислить некую сумму денег. Если кто-то лично хочет перечислить хоть 100 рублей в пользу пострадавших районов Иркутской области, он это может сделать по заявлению, с учётом вычета с заработной платы. Я такое заявление уже написал и обозначил сумму. Я не знаю, кто дал поручение провизию собирать. Разберитесь, кто там что собирает, и куда потом будет это всё отправлять».

Пинаев подчеркнул, что сбором продовольствия и вещей занимаются специализированные организации, типа Красного Креста. Желающие тагильчане могут принести продукты длительного хранения, садовый и строительный инвентарь, постельные принадлежности и другие предметы первой необходимости.

Ранее Пинаев попросил чиновников материально помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области. С просьбой о помощи через Ассоциацию муниципальных образований обратился глава города Черемухов в Забайкалье. Пинаев попросил всех присутствующих откликнуться.

«Я вас принудить не могу, но кто, сколько может. Давайте поможем. Мы точно не знаем, что там на данный момент происходит, но очевидно, что ситуация остаётся крайне серьёзной», – заявил он.

Сотрудники мэрии могут добровольно через отдел кадров написать заявление об удержании части зарплаты и переводе её пострадавшим.

Напомним, жители Свердловской области отправили уже около 200 посылок с гуманитарной помощью в почтовых отправлениях пострадавшим от наводнения в Иркутске. Больше всего отправлений было из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска. Жители Кальи, Тыгиша и Черемухово также не остались в стороне и собрали необходимые вещи.