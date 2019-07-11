Жители Свердловской области отправили в Иркутск почти тонну гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения

Около 200 посылок с гуманитарной помощью отправили жители Свердловской области в почтовых отправлениях пострадавшим от наводнения в Иркутске, сообщает пресс-служба «Почты России».

Больше всего отправлений было из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска. Жители Кальи, Тыгиша и Черемухово также не остались в стороне и собрали необходимые вещи.

С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить «Почтой России» бесплатно. В почтовых отделениях принимают средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.), моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежду и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортящиеся продукты питания, мобильные телефоны.

Приём посылок с гуманитарной помощью продолжается. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».