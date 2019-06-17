Владислав Пинаев упразднил должность руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила внёс на рассмотрение городской думы изменение штатной структуры администрации города. Согласно постановлению, вместо должности «руководитель аппарата администрации города», которую с апреля 2019 года занимает выходец из Верхотурья Алексей Храмцов, должна появиться «управляющий делами администрации города».

Изменение должны принять депутаты НТГД уже в этом месяце, на последнем заседании гордумы в этой сессии. После этого народные избранники уйдут на каникулы. Ранее АН «Между строк» писало со ссылкой на источники в мэрии, что после увольнения Андрея Ленды Владислав Пинаев задумался о структурной реформе в городской администрации. Предполагалось, что в скором времени будет возрождено информационно-аналитическое управление, которое в дальнейшем возглавит именно Храмцов.