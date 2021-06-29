Владислав Пинаев прививался от коронавируса в мае, но решил это не афишировать

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поставил прививку от COVID-19 ещё в мае 2021 года. Эту информацию АН «Между строк» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Также весной 2021 года привились от опасного заболевания вице-мэры. Однако информацию об этом пресс-служба мэрии не дала ни в муниципальные СМИ, ни на официальном сайте города, ни в соцсетях Пинаева. Хотя руководители многих городов своим примером агитируют население защитить себя вакциной.

Добавим, что в начале сентября 2020 года все городские СМИ торжественно заявили, что Владислав Пинаев привился от гриппа. В этот раз факт медицинской манипуляции почему-то остался в тени.

16 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после выступления с отчётом о работе правительства в Заксобрании пожурил депутатов, которые не привились от коронавируса:

«Единственный способ уберечься от болезни — прививаться. Чего ждём-то? Почему такое количество не привилось? Конечно, я не сторонник ограничительных мер. Но когда люди осознанно подвергают опасности своих родных, близких, окружающих — это нормально? У нас в области привито 524 тысячи человек на вчерашний день. А чтобы был иммунитет, нам нужно полтора миллиона».

Сам губернатор поставил прививку от коронавируса одним из первых — летом 2020 года.

В Свердловской области за всё время с начала пандемии заболело 93 712 человек. Нижний Тагил занял второе место в списке муниципальных образований региона с наибольшей заболеваемостью. Первое место остаётся за Екатеринбургом. В нашем городе за всё время пандемии в городе выявили 6836 заболевших, и эта цифра ежедневно растёт.

На прошлой неделе АН «Между строк» опубликовало разбор, в котором подробно рассказывается о том, кому звонить и куда бежать, если вы или ваши родные заболели коронавирусом.