Владислав Пинаев наградил лучших тренеров Нижнего Тагила

Сегодня в мэрии Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев поздравил педагогов спортивных школ и объединений с Днём тренера и вручил победителям конкурса «Лучший тренер города Нижний Тагил» кубки, грамоты и дипломы.

В профессиональном соревновании приняли участие 47 тренеров из 16 спортивных школ города. В номинации «Тренеры по олимпийским видам спорта» победу одержала Ольга Гвоздева, тренер по гребному слалому МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва "Уралец"». Второе и третье место разделили между собой Дмитрий Едомин, тренер по прыжкам на лыжах с трамплина спортивной школы олимпийского резерва «Аист», и Светлана Насырова, тренер по плаванию спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер». Наставники тагильских спортсменов Сергей Шекуров, Оксана Киселёва и Максим Айсин, представляющие спортивные школы «Юность», «Тагилстрой» и «Старт», были награждены в номинации «Тренеры по неолимпийским видам спорта». Среди тренеров по игровым видам спорта лучшими стали Алексей Дектярёв из спортивной школы «Старый соболь», представитель спортивной школы № 4 Тимур Фазальянов и Алексей Пешков из спортивной школы олимпийского резерва «Уралец».

Владислав Пинаев поблагодарил участников встречи за работу и подчеркнул, что тренер является для ребёнка вторым родителем, который не только привьёт воспитаннику необходимые навыки и умения, но и повлияет на его нравственное воспитание.