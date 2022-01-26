Владислав Пинаев: Мост через Тагильский пруд достроят в июле

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время пресс-конференции рассказал, что достроить мост через Тагильский пруд планируется в начале июля 2022 года. По его словам, строителям придётся очень постараться, чтобы справиться с задачей в намеченный срок. Также глава города подчеркнул, что нельзя закончить строительство моста, например, 12 августа, а уже 13 августа открыть по нему движение.

«Поэтому надо будет работать плотно с надзорными органами — это с Ростехнадзором в первую очередь. Мост сдать в эксплуатацию, то есть его должны принять как объект, поэтому надо заканчивать его как минимум за месяц — в июле месяце, это ещё усложняет задачу, но тем не менее задача стоит. Пока все графики у нас скорректированы на начало июля», — пояснил мэр города.

Напомним, что перед новым годом строители путепровода соединили два берега Тагильского пруда, таким образом завершив основной этап. Кроме того, уже построены подъездные пути, очистные сооружения и ливневая канализация вдоль всего моста. За зиму на нём будут установлены опоры для фонарей. Весной строители приступят к благоустройству прилегающей территории, асфальтированию дорожного полотна на мосту, укладке тротуаров и велодорожек.