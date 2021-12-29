В Нижнем Тагиле строители соединили два берега Тагильского пруда. Асфальтирование нового моста начнётся весной 2022 года 

В Нижнем Тагиле завершён основной этап строительства моста через Тагильский пруд. Строители полностью выполнили надвижку пролётных строений на опоры, тем самым соединив два берега.

Руководитель проекта Вячеслав Назаров отметил, что также завершено строительство двух путепроводов через Свердловское шоссе и железную дорогу. Сейчас идёт процесс опускания пролётных строений, который планируется закончить к Новому году.

Кроме того, уже построены подъездные пути, очистные сооружения и ливневая канализация вдоль всего моста. За зиму на нём будут установлены опоры для фонарей. Весной строители приступят к благоустройству прилегающей территории, асфальтированию дорожного полотна на мосту, строительству тротуаров и велодорожек.

«Самый трудоёмкий и технически сложный этап проекта выполнен, но расслабляться пока рано. Работы ещё очень много и впереди главная цель — сдать объект, не к ноябрю, как оговорено в контракте, а к августу, чтобы открыть движение по новому мосту к Дню города», — заявил глава города Владислав Пинаев.

Он подчеркнул, что реализация масштабного проекта стала возможна только при активном взаимодействии областных, местных властей и компании ЕВРАЗ. На строительство моста направлено более 4 млрд рублей отчислений предприятия.