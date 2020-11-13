Владислав Пинаев и «королева осени». Мэр Нижнего Тагила поделился рецептом любимого тыквенного супа на сайте Роспотребнадзора

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поделился с уральцами рецептом своего любимого тыквенного супа. Его опубликовали на официальном сайте Роспотребнадзора в недавно созданной рубрике «Я на ПП (правильном питании)». Ранее рецептами полезных блюд поделились также главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, главврач регионального Центра гигиены и эпидемиологии Сергей Романов и министр физкультуры и спорта области Леонид Рапопорт. При помощи них Роспотребнадзор хочет привлечь уральцев к правильному питанию и здоровому образу жизни.

«Диетологи рекомендуют включать супы из тыквы практически в любое лечебное или профилактическое меню, ведь “королева осени” универсальна по показаниям: нормализует работу сердца; укрепляет сосуды; очищает печень и почки; улучшает зрение; сохраняет молодость; успокаивает нервную систему», — говорится на сайте Роспотребнадзора от имени Владислава Пинаева.

Для приготовления тыквенного супа-пюре от Пинаева понадобится: 300 г мякоти тыквы, по одной штуке моркови, репчатого лука и картофеля, а также ржаные сухарики, перец горошком и соль. Тыкву и картофель нужно сварить до полуготовности. К ним следует добавить пассерованные лук и морковь, после этого отварить все овощи до готовности (в общем занимает 20–25 минут). Затем необходимо добавить в кастрюлю перец и соль. После варки овощей их требуется взбить при помощи блендера в пюре и подать на стол с ржаными сухариками.

Это уже не первый рецепт, которым Владислав Пинаев делится публично. В прошлом году кульминацией фестиваля постной кухни в Нижнем Тагиле стал мастер-класс известных тагильчан и гостей из Екатеринбурга. За одним кухонным столом собрались глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев с супругой Еленой, экс-председатель Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин, омбудсмен Татьяна Мерзлякова и замминистра агропромышленного комплекса и продовольствия региона Светлана Островская с семьёй. Мэр с супругой Еленой готовили простой салат из варёной свёклы, маринованного огурца, чеснока и постного майонеза. Все овощи Елена Пинаева выращивала сама.