Владислав Пинаев хочет построить однополосную дамбу для автомобилей на время ремонта плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поделился планами по реконструкции плотины на улице Челюскинцев. Подробности он озвучил в эфире телеканала «Телекон». По словам мэра, этот проект очень сложен в реализации, а часть вопросов, связанных с ограничениями на время проведения работ, до сих пор не решена.

«Новость пока одна — работы по проектированию идут. Проект сложный и с точки зрения финансовой ёмкости, и с точки зрения его реализации. На данный момент у нас появилось интересное решение. Мы планируем установить водоотводные трубы и отсекать воду от плотины, а также перекрыть дорожное движение. Подрядчик настаивал на перекрытии движения на два года, но я категорически против этого. Нам дай Бог один год продержаться. Это будет транспортный коллапс», — заявил глава города.

По словам Владислава Пинаева, одним из возможных решений может стать временная переправа, отсыпанная параллельно действующей плотине.

«У нас есть идея подготовить временную дамбу. Поступило предложение сделать её шире, утрамбовать щебнем и в один слой положить сверху асфальт одной полосой. На один год хватит. Да, это будет не то движение, которое шло по улице Челюскинцев, но это хоть какой-то выход. И да, это подразумевает удорожание объекта. У нас остаётся и другой проблемный вопрос — это движение трамваев. Это та проблема, которая пока остаётся без решения. Пока думаем, что можно сделать. Что-то придумаем всё равно», — подытожил мэр.

Напомним, капитальный ремонт плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле около завода-музея оценили в 2 млрд рублей. Эскизом будущей постройки занимается екатеринбургская компания «Уралкомплект-Наука», получившая за разработку проектной документации 50 млн рублей. По информации, озвученной ранее, проект будет выполнен в стилистическом оформлении тагильской застройки конца XIX — начала XX века.