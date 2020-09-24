Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президента России Владимира выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет РИА Новости. Заявку на номинацию подавал российский писатель и главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков.

Ранее на Нобелевскую премию выдвинули политика Алексея Навального, который сейчас лечится от последствий отравления в Берлине. Военные токсикологи установили, что его пытались отравить нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Власти Германии считают, что к этому были причастны российские спецслужбы.

Всего в этом году на получение Нобелевской премии мира претендуют 318 кандидатов, включая 107 организаций, среди них — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, экоактивистка Грета Тунберг, Светлана и Сергей Тихановские.

Кандидатов на премию могут предлагать профессора любых университетов, члены национальных парламентов и правительств, а также действующие и бывшие члены Нобелевского комитета, советники Нобелевского института, члены Международного суда в Гааге и лауреаты Нобелевской премии. Нобелевский комитет объявит лауреата Нобелевской премии мира 9 октября.