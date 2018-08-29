Владимир Соловьёв поддержал тюремные сроки за репосты в соцсетях

Телеведущий Владимир Соловьёв поддержал реальные тюремные сроки в наказание за репост изображений с призывом к противоправным действиям, пишет Znak.com. Своё мнение публицист высказал во время передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».

«За репосты картинки "ВКонтакте" дают реальный срок. И правильно делают. И в Америке 20 лет дали. А почему вы считаете, что не должно быть срока? Или вы тупой и не понимаете, что репостите? Вы что, считаете, что можете взять и дать репост, например, картинка, на которой написано: "Смерть всем (и дальше конкретное указание кому)". Вы считаете, за это не надо давать реальный срок?» — заявил Соловьёв.

По его мнению, слово «репост» ничем не отличается от слова «распространение». Кроме того, Соловьёв предложил сажать родителей осуждённых за репост, «если они ещё есть [в живых]».