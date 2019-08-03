Владимир Путин запретил необоснованно продлевать арест бизнесменам

Президент РФ Владимир Путин 2 августа подписал запрет на продление ареста бизнесменов в рамках уголовных дел без оснований.

Как сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в ходатайстве обязательно должны быть названы сведения о следственных и других процессуальных действиях, которые проводили после заключения предпринимателя под стражу, и основания для продления ареста. Таким образом, если мотивом для нового срока называются следственные действия, то должно быть предоставлено объяснение, почему они не были выполнены до этого.

Ранее президент заявил, что необходимо ограничить случаи, когда в отношении предпринимателей продлевают арест.