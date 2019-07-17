Владимир Путин расширил упрощённое получение гражданства на весь Донбасс

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинцы, которые ранее проживали в любом районе Луганской или Донецкой областей, могут претендовать на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Как пишет РБК, подать на гражданство смогут только уроженцы Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время проживают на территории России.

Ранее такая возможность была только у тех украинцев, которые ранее проживали на территориях непризнанных ДНР или ЛНР.

«В целом посмотрим, какие нужно внести изменения в нормативную базу, чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, этот процесс был максимально либеральным», — заявил президент во время прямой линии, прошедшей в конце июня.

На сегодняшний день, согласно данным Минобороны Украины, в Луганской области Киев контролирует большую часть территории, в Донецкой — чуть больше половины.

Напомним, жители ДНР и ЛНР начали получать российские паспорта в упрощенном порядке с 14 июня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков настаивал, что жители ДНР и ЛНР «отторгнуты своей страной в плане социального обеспечения и банковского обслуживания» и что российские паспорта смогут «облегчить им жизнь».