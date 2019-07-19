Владимир Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

В пятницу, 19 июля, президент Владимир Путин снова посетил пострадавшую от наводнения Иркутскую область. Глава государства высказал своё недовольство работой по ликвидации последствий паводка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 25 человек.

На итоговом совещании в терминале аэропорта Братска он особо подчеркнул, что в Иркутской области были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.

Как сообщает ТАСС, в ходе рабочей поездки президент посетил пункты временного размещения пострадавших в Тулуне и Братске, чтобы лично пообщаться с людьми. Иркутяне пожаловались главе государства на проблемы с перечислением средств и поинтересовались, как будет решаться вопрос с возмещением ущерба из-за утраченной собственности. Также люди пожаловались, что у них нет места, где они могли бы хранить посылки с гуманитарной помощью.

В Тулуне Путин пообщался с 6-летним Матвеем Сафроновым. Дом семьи мальчика был полностью разрушен наводнением. Ребёнок рассказал президенту, что 1 сентября он хочет пойти в садик.

«Он утонул, но его ремонтируют», — сказал мальчик.

Президент пообещал ребёнку вернуться в город в начале сентября, чтобы проверить, были ли восстановлены к началу учебного года школы и детские сады, расположенные в зоне подтопления.

Там же Владимир Путин познакомился с мальчиком Димой и пообещал подарить ему радиоуправляемый Mercedes.

На итоговом совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий комиссию по ликвидации, доложил, что к сентябрю нужно будет создать до 800 дополнительных мест в пунктах временного размещения людей, так как ряд пострадавших смогли разместиться только у своих родственников. Также Мутко отчитался, что не все жители затопленных районов получили обязательные выплаты в размере 10000 руб. По его словам, пока что выплачено 1,64 млрд руб.

На прошедшем в Братске совещании Путин согласился подумать о предложении мэра Тулуна Юрия Кариха создать в городе собственное производство.

В ходе совещания президент отметил, что помощь от государства должны получить не только сельхозпроизводители в пострадавших от наводнения районах Иркутской области.

«Нужно будет внести изменения и в указ, и в постановление правительства и предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от наводнения», — сказал президент.

Особое внимание Путин уделил вопросу поддержки многодетных семей, чьё жильё пострадало от паводка.

«Нужно не метр в метр, а нужно сделать для них исключение и в соответствии с составом семьи оказать им помощь по нормам, но в соответствии с составом семьи, с количеством детей в семье», — заявил Путин.

Глава государства попросил не навязывать пострадавшим иркутянам предложения по предоставлению жилья, а дать им возможность выбрать жильё самостоятельно.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошёл паводок. Стихия затронула 109 населённых пунктов. В зоне затопления оказалось более 11 тысяч жилых домов, в которых проживали почти 38 тысяч человек. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.