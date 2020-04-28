Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая

Во время вступительного слова перед совещанием с главами регионов президент России Владимир Путин заявил, что режим самоизоляции в стране продлевается до 11 мая включительно.

Рабочие дни — 6, 7 и 8 мая — глава государства объявил выходными с сохранением заработных плат.

Также он поручил кабмину к 5 мая подготовить параметры поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая.

«Ситуация остается очень сложной. Специалисты говорят, что пик ещё не пройден. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняется. От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, что даст нам возможность снимать ограничения, возвращаться к нормальной жизни», — заявил президент.

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