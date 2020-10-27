​​​​​​​Владимир Путин продлил автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта  

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи смогут автоматически получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка до 1 марта 2021 года. Ранее такое положение действовало с 1 апреля до 1 октября 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Право на ежемесячные выплаты на первого или второго ребёнка имеют семьи, в которых ребёнок родился или был усыновлён после 1 января 2018 года и в которых среднедушевой доход не превышает двух МРОТ. Выплаты осуществляются автоматически, без подачи заявления, сообщает ТАСС.