Владимир Путин призвал сократить количество школьных тетрадей

Президент Владимир Путин заявил о необходимости сокращать количество бумажных тетрадей в российских школах.

На сайте правительства сообщается, что, по мнению главы государства, российские школы должны постепенно уходить от использования простых тетрадок.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» уже к 2024 году 25% образовательных учреждений страны должны перейти к использованию современных мультимедийных технологий. Также к этому времени должна быть создана единая система цифрового образования, а все школы обязаны будут осуществлять деятельность в сети Интернет.