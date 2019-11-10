Владимир Путин предложил создать этический свод правил взаимодействия человека и искусственного интеллекта

На пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey президент России Владимир Путин выступил с предложением создать этический кодекс взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

«Мы с вами должны обязательно помнить: нельзя изобретать технологии ради самих технологий, и наша главная цель — это устойчивое гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, для граждан. Безусловно, потому, что человек является высшей ценностью», — цитирует Znak.com заявление главы государства.

Также Владимир Путин высказал мнение, что технологии искусственного интеллекта дадут возможность «избавиться от косности и неповоротливости бюрократической машины» и помогут повысить эффективность административных процедур.

Помимо этого президент отметил важность запуска прорывных проектов в сфере искусственного интеллекта.