Владимир Путин повысил оклады судьям

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2020 года оклады судей в России будут повышены на 3%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что индексация коснётся окладов судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судов регионов.