Владимир Путин посмертно наградил уральского хирурга Юрия Мансурова, который скончался от коронавируса

Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова. Летом 2020 года он умер от коронавирусной инфекции. Мансуров был заведующим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1. Указ о награждении опубликован на официальном сайте правовой информации.

«За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, наградить Мансурова Юрия Владимировича — заведующего отделением ГАУЗ Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1"», — указано в документе.

Также президент РФ наградил уральского миллиардера и мецената Игоря Алтушкина за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Алтушкин получил орден «За заслуги перед отечеством» IV степени.