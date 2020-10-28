Владимир Путин поручил выделить 15 млрд рублей на маски и лекарства от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с коронавирусом. Они пойдут на покупку средств индивидуальной защиты, в том числе масок, на тесты на коронавирус и улучшение материально-технической базы. Об этом глава государства сказал на совещании с правительством. Кроме того, ещё 5 млрд рублей правительство РФ может выделить на бесплатное обеспечение лекарствами больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение амбулаторно.

«Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд рублей, нужно это сделать, и сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю о региональной помощи. Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование», — цитирует главу государства ТАСС.

Решение о выделении 10 млрд рублей в правительстве примут уже завтра, 29 октября, на очередном заседании.