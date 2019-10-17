Владимир Путин поручил чиновникам изучить мемы Рунета

В ближайшие полтора месяца чиновники должны мониторить предпочтения и поведение молодёжи в Рунете. Исследования молодёжной аудитории нужны, чтобы повысить уровень «информированности органов государственной власти» о том, как информационная среда влияет на «формирование взглядов подрастающего поколения», говорится на сайте Кремля. Соответствующее поручение президент дал правительству страны. Доклады чиновники должны предоставить до 1 декабря, сообщает 66.ru.

Кроме того, в России появится координационный центр, где будут создавать контент для «духовно-нравственного воспитания молодёжи». По информации «Коммерсанта», в 2020 году на распространение контента потратят 800 млн рублей.

Напомним, в Екатеринбурге студенту УрГЭУ пригрозили отчислением из-за того, что он состоит в сообществе в соцсети «ВКонтакте», посвящённом ЛГБТ-тематике.